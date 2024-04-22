Danıştay Başkanlığı için seçim tarihi belirlendi

(ANKARA) - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Danıştay Başkanlığı için 24 Nisan'da seçim yapılacak. Edinilen bilgiye göre, mevcut başkan Yiğit'in yanı sıra 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da adaylar arasında yer alıyor.
YARGITAY SEÇİMLERİ DE DEVAM EDİYOR
Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan bu yana devam ediyor. Seçimde 20 tur geride kaldı. Yargıtay Başkanlığı seçimine 24 Nisan Çarşamba günü, 21. turla devam edilecek. Seçim, 24 Nisan'da sonuçlanmadığı takdirde üç tur yapılacak. Başkanlık seçimi yine sonuçlanmadığı takdirde, 25 Nisan Perşembe günü iki tur yapılacak şekilde devam edecek.
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