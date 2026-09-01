Danıştay, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği\'ndeki tüketicinin cayma hakkını kısıtlayan 3 hükmün iptaline karar verdi

DANIŞTAY, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15'inci maddesindeki 3 hükmün, Tüketiciler Birliği'nin açtığı dava sonucunda iptaline karar verdi. Avukat Kerim Bahadır Ertaş, "Yürütmeyi durdurma alan 3 tane hüküm ayakta kaldı. Bu hükümlerin temel mantığı da şuydu; Kişilerin cayma hakkına halel getirecek düzenlemelerdi. Ancak bahsettiğimiz son 3 hüküm de alınan kararla birlikte yönetmelikten tamamen kaldırıldı" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndeki bazı hükümlerin, tüketicilerin cayma hakkına halel getirdiği gerekçesiyle Tüketiciler Birliği Derneği tarafından dava açıldı. Danıştay Onuncu Dairesi'ndeki dava sonucunda Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15'inci Maddesi'nin, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı özel durumları belirleyen 1'inci fıkrasındaki (ı), (j) ve (k) bentlerinin iptaline karar verildi. İptal edilen (ı) bendi, '13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler', (j) bendi, 'Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler', (k) bendi ise 'Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeleri kapsıyor.

'3 HÜKÜM DE YÖNETMELİKTEN TAMAMEN KALDIRILDI'

Konuyla ilgili Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yapan Avukat Kerim Bahadır Ertaş, "Süreç başladığında, en genel ve geniş mantıkla şu vardı; kargo bedellerinin tüketiciye yansıtılmasına ilişkin bir hüküm konulmuştu. Bu da Türkiye çapında ciddi bir yankı uyandırdı. Genel başkan ve derneğin talebi üzerine açılan davayla birlikte yürütmeyi durdurma aldı. Bu yürütmeyi durdurmayla birlikte ilgili mercilerdeki kişiler tarafından sürecin önemi fark edilmiş olacak ki durdurma alınan hükümler birden yönetmelikten çıkarıldı. Dava devam ederken hata fark edildi ve düzeltildi. Devamında ise yürütmeyi durdurma alan 3 tane hüküm ayakta kaldı. Bu hükümlerin temel mantığı da şuydu; kişilerin cayma hakkına halel getirecek düzenlemelerdi. İnternet üzerinden yapmış olduğumuz alışverişlerde 6502 Sayılı Kanun 48'inci Maddesi, Bağlı ithafa tevil yoluyla 172'nci Maddesi ve Anayasa'nın 124'üncü Maddesi gereğince elimizde bulunan birtakım haklar bir yönetmelikle keyfi bir şekilde elimizden alınmış idi. Ancak bahsettiğimiz son 3 hüküm de alınan kararla birlikte yönetmelikten tamamen kaldırıldı. Vatana millete hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "Türkiye'de kanunlar, yönetmelikler çıkıyor. Herkes de buna uymak zorunda. Tüketicinin hak etmediği bir muameleyi kabullenemiyoruz" diye konuştu.