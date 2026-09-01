Danıştay, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndeki tüketicinin cayma hakkını kısıtlayan 3 hükmün iptaline karar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Danıştay, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndeki tüketicinin cayma hakkını kısıtlayan 3 hükmün iptaline karar verdi

Danıştay, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği\'ndeki tüketicinin cayma hakkını kısıtlayan 3 hükmün iptaline karar verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danıştay Onuncu Dairesi, Tüketiciler Birliği'nin açtığı dava sonucunda Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15'inci maddesindeki taşıt, insansız hava aracı, canlı müzayede ve kurulum gerektiren malları kapsayan 3 hükmün iptaline karar verdi. Avukat Kerim Bahadır Ertaş, kararla birlikte tüketicilerin cayma hakkına halel getiren düzenlemelerin yönetmelikten tamamen kaldırıldığını belirterek, internet alışverişlerinde tüketici haklarının korunduğunu ifade etti.

DANIŞTAY, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15'inci maddesindeki 3 hükmün, Tüketiciler Birliği'nin açtığı dava sonucunda iptaline karar verdi. Avukat Kerim Bahadır Ertaş, "Yürütmeyi durdurma alan 3 tane hüküm ayakta kaldı. Bu hükümlerin temel mantığı da şuydu; Kişilerin cayma hakkına halel getirecek düzenlemelerdi. Ancak bahsettiğimiz son 3 hüküm de alınan kararla birlikte yönetmelikten tamamen kaldırıldı" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndeki bazı hükümlerin, tüketicilerin cayma hakkına halel getirdiği gerekçesiyle Tüketiciler Birliği Derneği tarafından dava açıldı. Danıştay Onuncu Dairesi'ndeki dava sonucunda Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15'inci Maddesi'nin, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı özel durumları belirleyen 1'inci fıkrasındaki (ı), (j) ve (k) bentlerinin iptaline karar verildi. İptal edilen (ı) bendi, '13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler', (j) bendi, 'Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler', (k) bendi ise 'Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeleri kapsıyor.

'3 HÜKÜM DE YÖNETMELİKTEN TAMAMEN KALDIRILDI'

Konuyla ilgili Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yapan Avukat Kerim Bahadır Ertaş, "Süreç başladığında, en genel ve geniş mantıkla şu vardı; kargo bedellerinin tüketiciye yansıtılmasına ilişkin bir hüküm konulmuştu. Bu da Türkiye çapında ciddi bir yankı uyandırdı. Genel başkan ve derneğin talebi üzerine açılan davayla birlikte yürütmeyi durdurma aldı. Bu yürütmeyi durdurmayla birlikte ilgili mercilerdeki kişiler tarafından sürecin önemi fark edilmiş olacak ki durdurma alınan hükümler birden yönetmelikten çıkarıldı. Dava devam ederken hata fark edildi ve düzeltildi. Devamında ise yürütmeyi durdurma alan 3 tane hüküm ayakta kaldı. Bu hükümlerin temel mantığı da şuydu; kişilerin cayma hakkına halel getirecek düzenlemelerdi. İnternet üzerinden yapmış olduğumuz alışverişlerde 6502 Sayılı Kanun 48'inci Maddesi, Bağlı ithafa tevil yoluyla 172'nci Maddesi ve Anayasa'nın 124'üncü Maddesi gereğince elimizde bulunan birtakım haklar bir yönetmelikle keyfi bir şekilde elimizden alınmış idi. Ancak bahsettiğimiz son 3 hüküm de alınan kararla birlikte yönetmelikten tamamen kaldırıldı. Vatana millete hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise "Türkiye'de kanunlar, yönetmelikler çıkıyor. Herkes de buna uymak zorunda. Tüketicinin hak etmediği bir muameleyi kabullenemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danıştay, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndeki tüketicinin cayma hakkını kısıtlayan 3 hükmün iptaline karar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Orhan Gencebay’ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:26
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldızın kalbinde sorun çıktı
16:06
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:56
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:10:07. #7.13#
SON DAKİKA: Danıştay, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndeki tüketicinin cayma hakkını kısıtlayan 3 hükmün iptaline karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement