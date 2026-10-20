Danıştay, TUK'un doktoralı diş hekimlerine uzmanlık yolunu açan kararını durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Danıştay, TUK'un doktoralı diş hekimlerine uzmanlık yolunu açan kararını durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Danıştay, TUK\'un doktoralı diş hekimlerine uzmanlık yolunu açan kararını durdurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDB, TUK'un 16 Haziran 2026 tarihli ve 2826 sayılı uzmanlık kararının yürütmesinin Danıştay Sekizinci Dairesi'nce 29 Eylül 2026'da durdurulduğunu açıkladı. Karar, 26 Nisan 2011 sonrası ve 4 Şubat 2026 öncesi doktora eğitimine başlayan diş hekimlerini etkiliyor.

(ANKARA) - Türk Dişhekimleri Birliği, doktoralı diş hekimlerine uzmanlık belgesi verilmesine ilişkin Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) kararının yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Türk Dişhekimleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Dişhekimleri Birliği tarafından, Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun doktora eğitimi üzerinden alternatif bir yolla uzmanlık belgesi alınmasına imkan tanıyan 16 Haziran 2026 tarihli ve 2826 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Karar, 29 Eylül 2026 tarihinde E.2026/3631 sayılı dosyada oybirliğiyle alınmıştır. Dava konusu düzenleme; 26 Nisan 2011 tarihinden sonra ve 4 Şubat 2026 tarihinden önce doktora eğitimine başlayan dişhekimlerinin, belirlenen DUS puanı, klinik işlem ve rotasyon koşullarını yerine getirerek uzmanlık belgesi alabilmelerini öngörmekteydi.

Danıştay, uzmanlık belgesi kazanılmasına ilişkin istisnai yolların ancak kanunla düzenlenebileceğini; Tıpta Uzmanlık Kurulu'na kanunda bulunmayan yeni bir uzmanlık kazanma yolu oluşturma yetkisi verilmediğini vurgulamıştır. Bu doğrultuda, kanuni dayanağı bulunmaksızın yeni bir uzmanlık belgesi kazanma usulü oluşturulmasını hukuka aykırı bulmuştur. Birliğimizin itirazlarının haklılığını ortaya koyan bu karar, dişhekimliğinde uzmanlık sisteminin kanuni esaslarının korunması açısından önemli bir yargı kararıdır. Türk Dişhekimleri Birliği olarak, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarının korunması, eğitimde bilimsel standartların ve hukuka uygunluğun sağlanması amacıyla yürüttüğümüz hukuki sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA
DanıştayEğitimSağlıkGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Mesleğe yeni başlayan hostes ilk uçuşta maça giden taraftarlarla karşılaştı Mesleğe yeni başlayan hostes ilk uçuşta maça giden taraftarlarla karşılaştı
15 yaşındaki çırağa işkencede yeni gelişme Yeniden gözaltına alınan cani berber tutuklandı 15 yaşındaki çırağa işkencede yeni gelişme! Yeniden gözaltına alınan cani berber tutuklandı
Türkiye’den çıkarken yakalandı Valizinden servet çıktı Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:32
Alarmları kurun Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam kıyamet kopacak
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kıyamet kopacak
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:54
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
14:31
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı
Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
14:26
Henüz 24 yaşındaydı Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 15:45:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Danıştay, TUK'un doktoralı diş hekimlerine uzmanlık yolunu açan kararını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei