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Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçildi

Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Danıştay üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Kararın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince verildiği belirtildi.

31.01.2024 02:06
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Danıştay üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Danıştay üyesi Yılmaz Akçil, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Kararın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçildi - Son Dakika
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