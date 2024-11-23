Darağaç Fermantasyon Projesi Sanatseverlerle Buluştu

Güncel

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin, Darağaç Kolektifi Derneği'yle birlikte Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında hazırladığı "Darağaç Fermantasyon" Projesinin Umurbey Mahallesi'ndeki etkinlikleri Darağaç yıllık sergisi "Oksidasyon" ile başladı.

Konak Belediyesi'nin Umurbey Mahallesi'ni sanatın merkezi haline getiren Darağaç Kolektifi'yle ortaklaşa hayata geçirdiği "Darağaç Fermantasyon" Projesi, kamusal ve özel alanlarda farklı yöntemlerle çalışan sanatçıları konuk etmeye başladı. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) yürütücülüğünde, Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen 'Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen projenin ilk sergisi Oksidasyon, 1519 ve 1532 Sokak'ta ziyarete açıldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide fermantasyonun çift yönlü doğasına vurgu yapıldı. "Fermantasyon sürecin ilk adımı Oksidasyon" adıyla duyurulan etkinlikte sergilerin yanı sıra canlı performans ve enstalasyonlar da yer aldı. Etkinlik programında ilerleyen günlerde film gösterimi, konser ve söyleşiler de yapılacak.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 'Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı'ndan hibe alan 10 proje arasında yer alan 'Darağaç Fermantasyon' Projesi'nin kente değer kattığını vurguladı. Bir yıl sürecek projenin sanatçıları ve sanatın her boyutuyla yaşatıldığı Umurbey Mahallesi'ni her geçen gün daha yaratıcı ve üretken kıldığını belirten Başkan Mutlu, "Ne şanslıyız ki Konak'ımızda sanatla yoğrulmuş, sanatla yol almış, kolektif üretimi başarmış bir mahallemiz var. Yıllardır çalışmalarını hayranlıkla takip ettiğimiz Darağaç Kolektifi ile bu yıl, Konak Belediyesi olarak ortak bir proje içinde olmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.