Darbe Girişiminde Yaralanan Polis Memuru Görevine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Darbe Girişiminde Yaralanan Polis Memuru Görevine Devam Ediyor

FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında yaralanan polis memuru Mehmet Özdemir, vatanını savunmak için görevine devam ediyor. Özdemir, darbe teşebbüsünü öğrendikten sonra hemen şubeye giderek darbecilere direndi ve bacağından yaralandı. Yarasına aldırmadan göreve devam eden Özdemir, vatan sevgisiyle hareket ettiğini vurgulayarak, gelecek nesillere 15 Temmuz'un iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

12.07.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan polis memuru Mehmet Özdemir, vatanı savunmak için aynı kararlılıkla görevini sürdürüyor.

Özdemir, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünü evde dinlendiği sırada öğrendi.

Hemen çalıştığı şubeye giden 29 yaşındaki Özdemir, darbecilere direnirken bacağından yaralandı. Yaralıyken bile vatan sevgisiyle hareket eden Özdemir, gazi olmanın gururunu yaşıyor.

Yarasına aldırmadan göreve koştu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Özdemir, o gün yaşananlarla ilgili AA muhabirine konuştu.

Her Türk genci gibi vatan sevgisiyle büyütüldüğünü, 15 Temmuz'da darbe girişimi olduğunu öğrenince hemen harekete geçtiğini anlatan Özdemir, dönmeyeceğini düşünerek evinden ayrıldığını dile getirdi.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların sokaklara çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün önüne zırhlı personel taşıyıcı dediğimiz araçlarla, tanklarla darbeci askerler gelmişti. Biz tedbirimizi almıştık. Vatandaşlar geldiğinde ateş etmeye başladılar. Bir amirimiz şehit oldu. Baş edemeyeceklerini anlayınca, hava unsurlarını devreye soktular. O sırada sağ bacağımdan yaralandım. Yaralandıktan sonra yollar kapalı olduğu için 12 saat hastaneye gidemedim. Hastaneye ulaştığımda doktor beni tutmak istedi ama geri döndüm. Komiserim eve gönderdi. Evde duramadım, tekrar şubeye gittim."

Önemli olan şeyin vatanın ve milletin birliği olduğunu, bu düşünceyle hareket ettiğini vurgulayan Özdemir, "Faydam olmasa dahi o ortamı solumak istedim. O gün biz devleti, milleti savunduk. Bu saatten sonra mücadelemiz yine aynı kararlılıkla devam edecek. Hiçbir şekilde geri dönüşümüz yok." ifadelerini kullandı.

Özdemir, gelecek nesillere 15 Temmuz'un iyi anlatılması gerektiğini, millet bir olduktan sonra kimsenin vatana göz dikemeyeceğini kaydetti.

Devletin her şeyin üstesinden gelmeye muktedir olduğunu belirten Özdemir, "Onlar sakalımızı kestiler ama sakalımız daha gür bitti. Biz ise onların kolunu kestik, daha ayağa kalkamazlar." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Özdemir, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darbe Girişiminde Yaralanan Polis Memuru Görevine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:16:01. #1.11#
SON DAKİKA: Darbe Girişiminde Yaralanan Polis Memuru Görevine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement