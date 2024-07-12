Darbe Girişiminde Yaralanan Polis Memuru Görevine Devam Ediyor

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan polis memuru Mehmet Özdemir, vatanı savunmak için aynı kararlılıkla görevini sürdürüyor.

Özdemir, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünü evde dinlendiği sırada öğrendi.

Hemen çalıştığı şubeye giden 29 yaşındaki Özdemir, darbecilere direnirken bacağından yaralandı. Yaralıyken bile vatan sevgisiyle hareket eden Özdemir, gazi olmanın gururunu yaşıyor.

Yarasına aldırmadan göreve koştu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Özdemir, o gün yaşananlarla ilgili AA muhabirine konuştu.

Her Türk genci gibi vatan sevgisiyle büyütüldüğünü, 15 Temmuz'da darbe girişimi olduğunu öğrenince hemen harekete geçtiğini anlatan Özdemir, dönmeyeceğini düşünerek evinden ayrıldığını dile getirdi.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların sokaklara çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün önüne zırhlı personel taşıyıcı dediğimiz araçlarla, tanklarla darbeci askerler gelmişti. Biz tedbirimizi almıştık. Vatandaşlar geldiğinde ateş etmeye başladılar. Bir amirimiz şehit oldu. Baş edemeyeceklerini anlayınca, hava unsurlarını devreye soktular. O sırada sağ bacağımdan yaralandım. Yaralandıktan sonra yollar kapalı olduğu için 12 saat hastaneye gidemedim. Hastaneye ulaştığımda doktor beni tutmak istedi ama geri döndüm. Komiserim eve gönderdi. Evde duramadım, tekrar şubeye gittim."

Önemli olan şeyin vatanın ve milletin birliği olduğunu, bu düşünceyle hareket ettiğini vurgulayan Özdemir, "Faydam olmasa dahi o ortamı solumak istedim. O gün biz devleti, milleti savunduk. Bu saatten sonra mücadelemiz yine aynı kararlılıkla devam edecek. Hiçbir şekilde geri dönüşümüz yok." ifadelerini kullandı.

Özdemir, gelecek nesillere 15 Temmuz'un iyi anlatılması gerektiğini, millet bir olduktan sonra kimsenin vatana göz dikemeyeceğini kaydetti.

Devletin her şeyin üstesinden gelmeye muktedir olduğunu belirten Özdemir, "Onlar sakalımızı kestiler ama sakalımız daha gür bitti. Biz ise onların kolunu kestik, daha ayağa kalkamazlar." dedi.