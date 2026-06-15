Dardanos Tabyası: Çanakkale Zaferi’nin Kilit Noktası - Son Dakika
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Dardanos Tabyası: Çanakkale Zaferi’nin Kilit Noktası

Dardanos Tabyası: Çanakkale Zaferi’nin Kilit Noktası
15.06.2026 10:44
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ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, Dardanos Antik Kenti akropolüne inşa edilen Dardanos Tabyası'nın Çanakkale Savaşları'nda düşman müttefik donanmalarını durduran en önemli tabyalardan biri olduğunu belirtti. Tabyanın tepe üzerinde ufuk çizgisinde konumlandırılması, doğrudan vurulmasını engellemiş; 18 Mart 1915'te komutan Hasan Bey ve yardımcısı Mevsuf Bey burada şehit düşmüş, tabyanın adı Hasan Mevsuf Tabyası olarak değiştirilmiştir.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, Dardanos Antik Kenti akropolüne inşa edilen Dardanos Tabyası'nın Çanakkale Savaşları'nda düşman müttefik donanmalarını engelleyen en önemli tabyalardan biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Körpe, tabyanın Çanakkale Boğazı'na giren bir burun üzerinde, tam da tepenin en üst noktasında, ufuk çizgisinde yapılmış olmasının nedeninin düşman gemileri tarafından doğrudan vurulmaması için olduğunu belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, kendisinin de 2000 yılında kazı çalışması yaptığı Dardanos Tabyası'nın Çanakkale Deniz Savaşları sırasında önemli görevler üstlendiğini kaydetti. Prof. Dr. Körpe, Dardanos Tabyası'nın, 1915 Çanakkale Savaşları sırasında bu tabyanın düşman donanmasını engelleyen en önemli tabyalardan birisi olduğuna dikkat çekti.

MÜTTEFİK DONANMASINI ENGELLEYEN EN ÖNEMLİ TABYALARDAN BİRİ

1915 Çanakkale Deniz Savaşları'nın en önemli, müstahkem yerlerinden birinin Dardanos Bataryası olduğunu belirten Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Tabya 19'uncu yüzyılın sonunda, 2'nci Abdülhamid zamanında Çanakkale Boğazı'nın koruma planı çerçevesinde inşa edilen pek çok tabyadan biridir. Bu tabya, tam da Dardanos Antik Kentin akropolüne inşa edilmiştir. 1915 Çanakkale Savaşları sırasında bu tabya düşman müttefik donanmasını engelleyen en önemli tabyalardan birisi olmuştur. 18 Mart günü öğle saatlerinde bu tabyanın komutanı olan Hasan Bey ve yardımcısı Mevsuf Bey düşman gemilerinden atılan ateşle şehit olmuşlardır. Daha sonra da tabyanın adı Hasan Mevsuf Tabyası olarak değiştirilmiştir" dedi.

'TEPENİN EN ÜST NOKTASINDA, UFUK ÇİZGİSİNDE YAPILMIŞ'

Tabyanın Dardanos Antik Kenti'nin akropolüne yapılmasının amacını da aktaran Prof. Dr. Körpe, "Burası aslında Çanakkale Boğazı'na giren bir burun üzerinde yer almaktaydı. Tam da tepenin en üst noktasında, ufuk çizgisinde yapılmış olması da tabyanın düşman gemileri tarafından doğrudan vurulmasını engelliyordu. O nedenle Çanakkale Deniz Savaşları sırasında bu tabya sayısız defa ateşe maruz kalmışsa da gene düşmana karşı mücadelesine devam etmiştir. Hasan ve Mevsuf Beyler aslında tabyanın üzerinde değil, tabyanın hemen arkasında sargı yerinde şehit olmuşlardır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dardanos Tabyası: Çanakkale Zaferi’nin Kilit Noktası - Son Dakika

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