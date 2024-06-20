Darende'de Hulusi Efendi Müze ve Kütüphanesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Darende'de Hulusi Efendi Müze ve Kütüphanesi'nin Temeli Atıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından yaptırılacak Hulusi Efendi Müze ve Kütüphanesi'nin temeli törenle atıldı. Müze ve kütüphane, gençler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm kesimlere hitap edecek şekilde tasarlandı. Tamamlandığında bölgenin en özel müzesi olacak olan yapıda, Hulusi Efendi'nin nadir yazma kitapları ve diğer kıymetli eserler sergilenecek.

20.06.2024 10:17
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Malatya'nın Darende ilçesinde Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından yaptırılacak Hulusi Efendi Müze ve Kütüphanesi'nin temeli törenle atıldı.

Zaviye Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, vakfın kıymetli eserlerine bir yenisini daha eklediğini belirterek, teşekkür etti.

Kaymakam Şeref Gülyer de müze ile kütüphanenin gençler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm kesimlere hitap edeceğini söyledi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da çocukların buraya geldiklerinde manevi iklimi hissedeceğini dile getirerek, "Düşünür Hulusi Efendi, hayatını hayır işlerine vakfetti. Yapmış olduğu hastane ve okul gibi sayısız hizmetlerle geride çok güzel eserler bıraktı. Şimdi aynı bakış açısıyla hizmetleri çok daha ileri taşıyan kıymetli evladı Hamid Hamideddin Ateş Bey, ülkemize hizmet etmenin aşkı ve gayreti içerisinde." dedi.

Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Demir de temelini attıkları eserin bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu ifade ederek, "Bu kıymetli eser tamamlandığında Hulusi Efendi'nin şahsi kütüphanesinde bulunan nadir yazma kitaplar dahil olmak üzere çok kıymetli eserlerin sergileneceği bölgenin en özel müzesi olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duayla iki yıl içerisinde tamamlanması planlanan Hulusi Efendi Müze ve Kütüphanesi'nin temeli atıldı. 9 bin metrekare kapalı alana sahip, 3 katlı müze ve kütüphanede, minyatür, hat, ebru ve deri işlemeciliği için uygulama atölyeleri de yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darende'de Hulusi Efendi Müze ve Kütüphanesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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