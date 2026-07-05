Darende\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yusuf Dabanıbüyük yönetimindeki 01 CCD 05 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden İbrahim Cengiz idaresindeki 26 AGD 027 plakalı hafif ticari araç, Sandıkkaya Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Zübeyde Dabanıbüyük, Mehmet, İnayet, Hadis ve Menesa Cengiz, ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Cengiz (40) ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye sevk edildi.