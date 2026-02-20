Dargeçit'te Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Dargeçit'te Kavga: 3 Yaralı

20.02.2026 13:09
Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında kargaşa çıktı, 3 kişi yaralandı. Olay kamerada.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı tekmeli, kovalı ve fırçalı kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Dargeçit ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde yaşandı. İftardan sonra 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgaya dönüştü. Mahallede paniğe neden olan kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan tarafları ayırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi. )

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Dargeçit'te Kavga: 3 Yaralı

Dargeçit'te Kavga: 3 Yaralı
