Darıbükü Köyü Sonbaharda Kartpostallık Görüntüler Sunuyor

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Isparta'da sular altında kalan köy kartpostallık görüntü oluşturuyor

-Sular altındaki Darıbükü köyü sonbaharda seyirlik görüntü sunuyor

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Darıbükü köyünün bir bölümü Kasımlar Barajı ve HES projeleri dolayısıyla sular altında kaldı. Bölgede köylülerin bıraktığı eski evler, suların çekilmesiyle özellikle sonbaharda doğanın manzarasıyla birlikte seyirlik görüntü oluşturuyor.

Isparta'nın doğa harikası yerlerinden birisi olan Sütçüler ilçesi yeşil alanlarıyla özellikle sonbaharda sunduğu renklerle tam bir görsel şölen sunuyor. Bölgede seyirlik görüntülerin oluştuğu yerlerden biri de Kasımlar Barajı ve HES projeleri dolayısıyla bir bölümü sular altında kalan Darıbükü köyü, Baraj inşaatından sonra yeni evlerine geçen köylülerin bıraktığı eski evler, sular altında kalmıştı. Mevsimde yağışların az olması nedeniyle, barajdan dolayı sular altında kalan evler gün yüzüne çıktı. Taş ve ahşaptan yapılan evler sular altında özellikle sonbaharın renkleriyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor.