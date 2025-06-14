Darıca Belediyesi'ne 18 Yeni Araç Katıldı - Son Dakika
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Darıca Belediyesi'ne 18 Yeni Araç Katıldı

Darıca Belediyesi\'ne 18 Yeni Araç Katıldı
14.06.2025 10:27
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Darıca, 18 yeni araçla hizmet kapasitesini artırarak, toplamda 89 araca ulaştı.

Kocaeli'de Darıca Belediyesinin filosuna katılan 18 yeni araç tanıtıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Makine İkmal ve Garaj Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hizmet kapasitesini daha da artırmak istediklerini belirterek, vatandaşlara daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için araç filolarını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Bu kapsamda belediye envanterine 18 yeni iş makinesi ve hizmet aracı daha eklediklerini aktaran Bıyık, böylece göreve geldikleri günden bu yana satın aldıkları araç sayısının 89'a ulaştığını kaydetti.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Kaymakam Yüksel Kara, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığının 109. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığı 109. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Gölcük Kongre Sarayı'nda yapılan toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, bu toplantılarda partili arkadaşlarıyla istişareler yaptıklarını ifade etti.

Programda Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılan 20 kişiye rozet takıldı.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Veysal Tipioğlu, Sadettin Hülagü ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar, siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı.

Karamürsel Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni yapıldı

Karamürsel Anadolu Lisesi 118 öğrenci mezun etti.

Okul bahçesinde düzenlenen törende, okul müdürü Hasan Dalkıran, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra okul birincisi Ecrin Altınbaş, ikincisi Murat Demir, üçüncüsü Melek Tuncay'a protokol üyelerince ödülleri takdim edildi. Altınbaş'ın daha sonra okulun yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Programa Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darıca Belediyesi'ne 18 Yeni Araç Katıldı - Son Dakika

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