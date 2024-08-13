Darıca'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Darıca'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası

Darıca\'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulandı. Polis, sürücüyü egzozun yanına yaklaştırarak çıkan sesi dinlettirip, motosikletliye 'Bunu yaptır' dedi.

13.08.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne, 6 bin 439 TL para cezası uygulandı. Ayrıca polis, sürücüyü egzozun yanına yaklaştırarak çıkan sesi dinlettirip, motosikletliye 'Bunu yaptır' dedi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Darıca ilçesinde meydana geldi. Abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden 41 MA 6710 plakalı motosiklet sürücüsü ihbar edildi. Trafik polisleri, sürücüyü durdurdu. Motosiklette yapılan incelemede egzozun orijinal olmadığı ve ses desibelinin fazla olduğunu tespit edildi. Abartı egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, motosiklet de trafikten menedildi.

'VER ARA GAZI'

Öte yandan trafik polisleri, sürücüyü egzoza yaklaştırarak sesini dinletti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; trafik polisinin sürücüyü motosikletin egzozunun olduğu kısma götürüp, bir başka kişiye 'Ver ara gazı' dediği anlar yer aldı. Sürücüye abartı egzoz sesini dinleten polis, sürücüye 'Bunu yaptır' derken, sürücünün 'Abi yaptıracağım zaten' dediği görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Kocaeli, Darıca, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
16:27 Kendisine verilen “ev“ sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı Kendisine verilen "ev" sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 19:04:41. #1.11#
SON DAKİKA: Darıca'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement