Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: Soruşturma Başlatıldı

Darıca\'da Doğal Gaz Patlaması: Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde izinsiz yapılan inşaat kazısı sonucu meydana gelen iki doğal gaz patlaması ile ilgili olarak EPDK, dağıtım şirketine karşı soruşturma başlattı. Patlamalarda toplam 14 kişi yaralanırken, incelemelerde ihmal tespit edilmesi durumunda yasal yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

03.01.2025 15:59  Güncelleme: 16:03
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, izinsiz yapılan inşaat kazısı ve ardından meydana gelen 2 ayrı doğal gaz patlaması ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım şirketi hakkında ivedi olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde, 28 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında izinsiz şekilde çalışma yapan iş makinesi operatörü, zemin kazısı sırasında doğal gaz hattının geçtiği boruyu deldi. Tahrip olan borudaki doğal gaz, yaklaşık 30 metre yüksekliğe fışkırdı. Doğal gaz şirketi ekipleri, ilçedeki mahallelerin yarısından fazlasının gaz akışını kesti. Hatla ilgili onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, ilk olaydan yaklaşık 6 saat sonra inşaat alanına yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıktaki Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın binanın dışındaki doğal gaz regülatörünü değiştirip gazı açtıktan sonra meydana geldiği iddia edilirken, giriş kattaki dairede, binada ve çevredeki apartmanlar ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu. Patlamada yaralanan 13 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı daireye 2,5 kilometre mesafedeki Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki dairede de yaklaşık 2 saat sonra patlama oldu. Patlamada evdeki 2 kişiden 1'i kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Toplam 14 kişinin yaralandığı patlamalarda 2 kişinin entübe edildiği belirtildi. Doğal gaz kesintisinin yapıldığı bölgede, dün itibarıyla 62 bin 593 konutun tamamına doğal gaz verilmeye başlandığı duyuruldu.

'OLASI HATA VE İHMALİN ORTAYA ÇIKABİLMESİ AMACIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

EPDK, hem inşaat firması tarafından yapılan izinsiz kazı çalışması, hem de 2 ayrı doğal gaz patlaması ile ilgili doğal gaz dağıtım şirketi hakkında ivedi olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Doğal gaz dağıtım şirketi PALGAZ Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan bilgi ve belgeler ile bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kurumumuza ilettiği şikayetlerin incelenmesi sonucunda; dağıtım şirketi PALGAZ tarafından binalara yeniden doğal gaz verilmesi aşamasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı, şebeke bakım, onarım ve kontrollerinin standartlara uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, abonelere yeterli bilgilendirme ve duyuruların yapılıp yapılmadığı gibi hususlarda olası hata veya ihmalin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla PALGAZ hakkında ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır" denildi.

'PATLAMADA İHMALİ YA DA SORUMLULUĞU TESPİT EDİLENLER EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKTIR'

Kurum uzmanları tarafından detaylı incelemenin başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Darıca ilçemizde yaşanan doğal gaz kesintileri ve patlamalar hakkında açılan bu soruşturma kapsamında, kurum uzmanlarımız olayı detaylı bir şekilde incelemeye almıştır. İlgili mevzuata ve standartlara aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, ilgili doğal gaz dağıtım şirketi hakkında gerekli yaptırımlar hızla ve kararlılıkla uygulanacak, patlamada ihmali ya da sorumluluğu tespit edilenler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Diğer yandan olayın başlangıç nedeni olarak bir inşaat firması tarafından yapılan izinsiz kazı çalışması sırasında doğal gaz dağıtım şebekesine hasar verilmiş olduğu tespiti dikkate alındığında; vatandaşlarımızın mağdur olmasına, can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmasına neden olan bu tip kazı çalışmaları öncesinde ilgili belediyelerden kazı izni alınması ve doğal gaz dağıtım şirketlerine mutlaka haber verilmesi büyük önem arz etmektedir. Doğal gaz dağıtım şebekelerine verilen hasarlar telafisi güç zararlara neden olduğundan, bu konuda tüm alt yapı kuruluşlarının ve inşaat firmalarının gereken sorumlulukla ve titizlikle hareket etmeleri bir zorunluluktur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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