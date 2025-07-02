Darıca\'da Hurda Deposunda Yangın

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda deposunda çıkarak plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın hasara yol açtı.
Darıca Sıra Söğütler Mahallesi Sanayi Caddesi 1664/3 Sokak'taki hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yan kısımdaki plastik kalıp atölyesine sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle hurda deposu ile plastik kalıp atölyesi kullanılamaz hale geldi.
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