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Darıca'da milli sporcular hamsi etkinliğiyle kutlandı - Son Dakika
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Darıca'da milli sporcular hamsi etkinliğiyle kutlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kick boks ve teniste 4 sporcunun milli takıma seçilmesi hamsi etkinliğiyle kutlandı. Darıca Tenis Kulübü ve Darıca Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, milli sporculara hamsi ikram edildi ve teşekkür belgesi verildi.

Darıca\'da milli sporcular hamsi etkinliğiyle kutlandı
25.12.2023 - 14:25,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kick boks ve teniste 4 sporcunun milli takıma seçilmesi hamsi etkinliğiyle kutlandı.

Darıca Tenis Kulübü ve Darıca Trabzonlular Derneğince Darıca Tenis Kulübü tesislerinde yapılan etkinlikte, milli takıma seçilen kick boksçu Tuğçe Fedekartürk, tenisçiler Talha Emin Bulut, Emirhan Bukut ve İlayda Kayra Keleş ile tenis antrenörleri Şahin Beyazgül'ün başarıları dolayısıyla hamsi ikram edildi, sporculara teşekkür belgesi ve hediye çantası verildi.

Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı Umut Sağlam, milli sporcuların yanlarında olduklarını göstermek ve kendilerini kutlamak amacıyla programı düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğe, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve sporcuların aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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