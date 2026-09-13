Darıca\'da polisten kaçan araçtaki 2 şüpheli yakalandı, 1 polis hafif yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araçtaki 2 kişi yakalandı. Takip sırasında kontrolden çıkıp deponun kapısına çarpan araca, polis aracının çarpması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Nenehatun Mahallesi Adalet Sokak'ta meydana geldi. Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin olduğu hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan araç sürücüsü kaçınca, polis ekipleri takip etti. Araç, takipten kaçarken kontrolden çıkıp, hurda bulunan deponun kapısına çarparak durdu. Takipteki polis aracı da şüphelilerin kullandığı araca arkadan çarptı. Kazada, ekip aracındaki 1 polis memuru hafif yaralandı. Şüpheli 2 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.