Dario Moreno Sokak Şenliği İzmir'de Nostalji ve Coşku Yaşattı

Konak Belediyesi, İzmir aşığı unutulmaz sanatçı Dario Moreno'yu, doğum yıl dönümünde adının yaşatıldığı Karataş'taki tarihi sokakta düzenlenen şenlikle andı. Müzik ve dansın ön planda olduğu Dario Moreno Sokak Şenliği'ne, 7'den 70'e her yaştan katılımcı büyük ilgi gösterdi, sokağı tıklım tıklım dolduran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Gün boyunca sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Karşıyaka Belediyesi Bandosu ve diğer sanatçılar, 60'lı ve 70'li yılların sevilen şarkılarını seslendirirken, DJ Büşra Çakmakcı nostaljik parçalarla eğlenceyi zirveye taşıdı. Tangoizm Dans Atölyesi'nin performansları büyük beğeni topladı, Vintage Pazarı ve kostüm yarışması da etkinliğin odak noktalarından oldu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şenlikte yaptığı konuşmada Dario Moreno'nun eşsiz şarkılarının hala İzmir sokaklarında yankılandığını belirterek, "Şenliğimiz her yıl daha da büyüyerek devam edecek" dedi. Katılımcılar, etkinliğin beklediklerinden kalabalık ve coşkulu geçtiğini, eskiye özlemlerini giderdiğini ve bölgenin canlanmasına katkı sağladığını ifade ederek belediyeye teşekkür etti.