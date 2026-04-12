Dario Moreno Sokak Şenliği İzmir'de Nostalji ve Coşku Yaşattı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi, unutulmaz sanatçı Dario Moreno'yu doğum gününde anarak Karataş'ta düzenlediği şenlikte müzik ve dans dolu bir gün yaşattı. Her yaştan İzmirlinin ilgi gösterdiği etkinlikte yerel sanatçılar sahne aldı.

Konak Belediyesi, İzmir aşığı unutulmaz sanatçı Dario Moreno'yu, doğum yıl dönümünde adının yaşatıldığı Karataş'taki tarihi sokakta düzenlenen şenlikle andı. Müzik ve dansın ön planda olduğu Dario Moreno Sokak Şenliği'ne, 7'den 70'e her yaştan katılımcı büyük ilgi gösterdi, sokağı tıklım tıklım dolduran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Gün boyunca sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Karşıyaka Belediyesi Bandosu ve diğer sanatçılar, 60'lı ve 70'li yılların sevilen şarkılarını seslendirirken, DJ Büşra Çakmakcı nostaljik parçalarla eğlenceyi zirveye taşıdı. Tangoizm Dans Atölyesi'nin performansları büyük beğeni topladı, Vintage Pazarı ve kostüm yarışması da etkinliğin odak noktalarından oldu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şenlikte yaptığı konuşmada Dario Moreno'nun eşsiz şarkılarının hala İzmir sokaklarında yankılandığını belirterek, "Şenliğimiz her yıl daha da büyüyerek devam edecek" dedi. Katılımcılar, etkinliğin beklediklerinden kalabalık ve coşkulu geçtiğini, eskiye özlemlerini giderdiğini ve bölgenin canlanmasına katkı sağladığını ifade ederek belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Karataş, Güncel, İzmir, Müzik, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:59
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:46:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.