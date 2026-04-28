DARPA'nın 'Toz Kan' Projesinde Hayvan Testleri Başarıyla Tamamlandı

28.04.2026 07:49
Pentagon'un araştırma ajansı DARPA, askeri tıpta devrim yaratacak toz kan muadilinde hayvan testlerini başarıyla geçti. 2029'a kadar savaş alanında kullanılması hedeflenen ürün, her kan grubuyla uyumlu ve yıllarca saklanabiliyor.

Pentagon'un ileri araştırma ajansı DARPA, askeri tıpta devrim yaratacak 'toz kan' muadili projesinde hayvan testlerini başarıyla tamamladı. Şimdi ise üretim ve düzenleme engellerini aşmak için stratejik ortaklar aranıyor. Yetkililer, ürünün 2029 yılına kadar savaş alanında kullanılabilir hale gelmesini hedefliyor.

Ukrayna savaşı, helikopterlerin tehdit altında olduğu ve tıbbi altyapının bulunmadığı bölgelerde taze kana erişimin kritik olduğunu gösterdi. DARPA'nın FSHARP programı kapsamında geliştirilen toz kan, steril suyla karıştırılarak anında kullanıma hazır hale geliyor. Oda sıcaklığında yıllarca saklanabiliyor ve her kan grubuyla uyumlu.

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, toz kanın hemoglobin bazlı bir nanopartikül sistemi olduğunu ve sadece oksijen taşıma odaklı olduğunu, pıhtılaşmayı sağlamadığını belirtti. Ancak travma cerrahisinde akut kanamalarda hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı. DARPA, FDA onayı için hızlandırılmış takvimle çalışırken, ürünün ekonomik sürdürülebilirliğini de sağlamak istiyor.

Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı 21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
07:24
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
06:42
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
06:26
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
