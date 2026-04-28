DARPA'nın 'Toz Kan' Projesinde Hayvan Testleri Başarıyla Tamamlandı

Pentagon'un ileri araştırma ajansı DARPA, askeri tıpta devrim yaratacak 'toz kan' muadili projesinde hayvan testlerini başarıyla tamamladı. Şimdi ise üretim ve düzenleme engellerini aşmak için stratejik ortaklar aranıyor. Yetkililer, ürünün 2029 yılına kadar savaş alanında kullanılabilir hale gelmesini hedefliyor.

Ukrayna savaşı, helikopterlerin tehdit altında olduğu ve tıbbi altyapının bulunmadığı bölgelerde taze kana erişimin kritik olduğunu gösterdi. DARPA'nın FSHARP programı kapsamında geliştirilen toz kan, steril suyla karıştırılarak anında kullanıma hazır hale geliyor. Oda sıcaklığında yıllarca saklanabiliyor ve her kan grubuyla uyumlu.

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, toz kanın hemoglobin bazlı bir nanopartikül sistemi olduğunu ve sadece oksijen taşıma odaklı olduğunu, pıhtılaşmayı sağlamadığını belirtti. Ancak travma cerrahisinde akut kanamalarda hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı. DARPA, FDA onayı için hızlandırılmış takvimle çalışırken, ürünün ekonomik sürdürülebilirliğini de sağlamak istiyor.