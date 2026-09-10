Datça açıklarında yakalanan 9 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıp, adliyeye sevk edilen 9 FETÖ şüphelisin 7'si ile tekne kaptanı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),