Datça açıklarında yakalanan 9 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 7 şüpheli ile tekne kaptanını tutuklarken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıp, adliyeye sevk edilen 9 FETÖ şüphelisin 7'si ile tekne kaptanı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: DHA
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