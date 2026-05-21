Datça'da Karya Yolu Temizliği

21.05.2026 16:44
Datça'da Karya Yolu'nda düzenlenen etkinlikte 600 kişi 3,5 ton atık topladı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve ilkinin ardından birçok ilçede benzer temizlik faaliyetlerine ilham verdiği belirtilen 'Karya Yolu ve Bağlantılı Kıyılarda Genel Temizlik' etkinliğinde yaklaşık 600 kişinin katılımıyla 3,5 ton atık toplandı.

Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotalarından biri olan Antik Karya Yolu'nun Datça Yarımadası'ndaki etapları ve bağlantı noktalarında, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın talimatıyla geçen yıl başlatılan temizlik seferberliğinin ikincisi yapıldı. Sekiz farklı noktada düzenlenen etkinliğin bu yılki ana odak noktası ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyü' adaylığına gösterilen Eski Datça Mahallesi oldu. Muğla ve Aydın'ı kapsayan yaklaşık 850 kilometrelik Antik Karya Yolu'nun Datça Yarımadası'ndaki 25 kilometrelik bölümünde gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 600 kişinin katılımıyla 3,5 ton atık toplandı. Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi iş birliğiyle, İlçe Kültür ve Turizm Danışma Bürosu koordinasyonunda Eski Datça merkezi ve trekking bölgesi, Gebekum-Karaköy, Gerence-Kurubük, Batır-Kızılbük-Domuzçukuru, Kargı-Mandalya Koyu-Akvaryum Koyu ve merkez mevkilerinde temizlik çalışması yapıldı.

Etkinliğe Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Datça İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun, Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz, jandarma ekipleri, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri, STK temsilcileri, öğrenciler, gazeteciler, esnaf ve gönüllüler katıldı.

'DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİNİN NİRVANASIDIR'

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, "Geçen yıl Sayın Valimiz İdris Akbıyık'ın talimatlarıyla Karya Yolu'nda temizlik çalışmalarıyla ilgili bir program yapmıştık. Bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Karya Yolu yaklaşık 850 kilometrelik bir yürüyüş yolu. Aydın'ın Çine ilçesinden başlayıp Muğla'nın birçok noktasından geçiyor. Datça Yarımadası da bunun en güzel etaplarından biri. Geçen yıl yaklaşık 5 ton çöp toplandı. Bu yıl daha az atık çıkması farkındalığın arttığını gösteriyor. Bu yollar bizim için çok değerli. Everest nasıl tırmanışçıların nirvanasıysa, Karya Yolu da doğa yürüyüşçülerinin nirvanasıdır. Eski Datça Mahallesi'nin de Birleşmiş Milletler'in yaşanabilir köyler listesine gireceğine inanıyoruz" dedi.

'ÇEVREYİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ise "Etkinliği özellikle kıyı bölgelerinde yoğunlaştırdık. Karya Yolu'nun yaklaşık 155 kilometrelik bölümü Datça'da bulunuyor. Kızılbük, Kargı, Körmen ve marina bölgesinin batısında uzun zamandır temizlenmeyen alanlar olduğunu gördük. Burada doğayı büyütme şansımız yok. Bir tarafımız deniz. Bu nedenle çevreyi korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin fikir öncülerinden Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü gazeteci Kemal Öztürk ise "15 yıldan fazladır Likya ve Karya yollarında yürüyüş yapıyorum. Özellikle koylarda çok fazla çöp olduğunu fark ettim. Bu konuyu hem yazdım hem ekranlarda dile getirdim. Geçen yıl Datça Kaymakamlığı ve gönüllülerle birlikte başlatılan çalışma önemli bir farkındalık yarattı. Bu yıl da devam ediyor. Dünyanın en önemli yürüyüş destinasyonlarından olan Likya ve Karya yollarına gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Geçen yıl yapılan çalışma bu yıl farkını gösterdi. Temizlik yapılan alanlarda daha az çöp biriktiği görüldü" dedi.

Öğrencilerden Sabri Kürkçü de "Karya Yolu ve özellikle Datça'nın turistik açıdan önemli bir merkez olduğunun farkındayım. Biz Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi olarak bu yolu temizleyerek hem çevremize hem de ülkemizin turizmine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda çevredeki canlıların yaşamlarını sürdürmesine destek oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

