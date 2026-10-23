Datça Kaymakamı Atıcı, 2027 spor yatırımlarına desteğin süreceğini söyledi

Datça Kaymakamı Atıcı, 2027 spor yatırımlarına desteğin süreceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Datça Kaymakamı Murat Atıcı'yı ziyaret ederek 2027'de planlanan spor yatırımları ve gençlik projelerini görüştü. Atıcı, spor faaliyetlerine katkı sağlayacak çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve beraberindeki heyet, Datça Kaymakamı Murat Atıcı'yı ziyaret etti.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Tavas'ın da katıldığı ziyarette, Datça'da 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan spor yatırımları ve gençlik projeleri görüşüldü.
Toplantıda, ilçenin spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlere yönelik imkanların artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Atıcı, ilçedeki spor faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
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