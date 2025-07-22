Dati, Yolsuzluk Suçlamasıyla Yargılanacak - Son Dakika
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Dati, Yolsuzluk Suçlamasıyla Yargılanacak

22.07.2025 23:32
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Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Renault-Nissan için lobicilik yapmaktan yargılanıyor.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olduğu dönemde otomobil sektöründen Renault- Nissan Grubu için lobicilik faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle, "yolsuzluk" ve "nüfuz ticareti" suçlamalarıyla Paris Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dati, AP milletvekili olduğu dönemde otomobil sektöründen Renault-Nissan Grubu'ndan 900 bin avro alarak lobicilik faaliyeti yürütmekle suçlanıyor.

Paris'teki soruşturma hakimleri, Dati ve Renault-Nissan'ın eski Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un, "yolsuzluk" ve "nüfuz ticareti" suçlamalarıyla Paris Ceza Mahkemesi'nin karşısına çıkmasına karar verdi.

29 Eylül'de mahkemede yapılacak ilk oturumla davanın tarihleri belirlenecek.

Dati'nin avukatı Olivier Pardo, soruşturma hakimlerinin kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Gelecek yıl düzenlenecek belediye seçimlerinde Paris'i yönetmek için aday olması beklenen Dati, 2009-2019 yılları arasında AP'de milletvekili olarak görev yapmıştı.

Dati, danışmanlık hizmeti vermek üzere Renault-Nissan Grubu'na bağlı Hollanda merkezli yan şirketi RNBV ile 2009'da imzaladığı anlaşma kapsamında, 2010-2012 yılları arasında 900 bin avro almıştı.

Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Dati'nin AP'deki vekilliği süresince bu meblağı Renault-Nissan Grubu için lobicilik faaliyeti yürütmek amacıyla alıp almadığını araştırmak üzere 2019'da soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dati, Yolsuzluk Suçlamasıyla Yargılanacak - Son Dakika

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