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Davraz Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Davraz Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Davraz Kayak Merkezi\'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi'nde AFAD ve Isparta JAK timi ekiplerinin katılımıyla kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği, 1096 metre rakımdaki telesiyejde mahsur kalan 6 kişi halat yardımıyla indirildi. Teknik arıza ise ekipler tarafından kısa sürede giderildi. Tatbikatta 18 personel görev aldı ve kurumlar arası işbirliği sağlandı.

01.02.2024 20:35
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Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD ve Isparta JAK timi ekiplerinin katılımıyla yapılan Davraz Dağı'nda Çığda Arama Kurtarma Eğitimi ve Telesiyejden Kurtarma Yöntemleri tatbikatında senaryo gereği, tesislerde meydana gelen arızadan kaynaklı, 1096 metre rakımdaki telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, halat yardımıyla indirildi.

Yaklaşık bir saat süren tatbikatta teknik arıza, ekipler tarafından kısa sürede giderildi.

Kurumlar arası işbirliğinin de sağlandığı tatbikatta 18 personel görev aldı.

Kaynak: AA

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