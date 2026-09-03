Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasında 7 Eylül'de Ankara Adliyesi'nde ifade verecek - Son Dakika
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Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasında 7 Eylül'de Ankara Adliyesi'nde ifade verecek

Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasında 7 Eylül\'de Ankara Adliyesi\'nde ifade verecek
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Ahmet Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek. Soruşturma, Davutoğlu'nun yaklaşık altı yıl önceki bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, Davutoğlu'nun yaklaşık altı yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasında 7 Eylül'de Ankara Adliyesi'nde ifade verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasında 7 Eylül'de Ankara Adliyesi'nde ifade verecek - Son Dakika
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