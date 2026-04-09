Davutoğlu, Endonezya Büyükelçisi ile Görüştü
Davutoğlu, Endonezya Büyükelçisi ile Görüştü

09.04.2026 22:11
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye-Endonezya ilişkilerini görüştü.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler, ekonomi, güvenlik ve siyasi başlıklar ele alındı.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Davutoğlu'nun beraberindeki heyetle birlikte Büyükelçi Purnama ve heyetini ziyaret ettiği bildirildi. Açıklamada, toplantıda iki ülke ilişkileri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kapsamlı istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmeye, Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Gözel ve Mustafa Çakmakçı'nın da katıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

