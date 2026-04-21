Davutoğlu, Eski Bakanlarla Bir Araya Geldi

21.04.2026 17:06
Ahmet Davutoğlu, İran ve Brezilya'nın eski dışişleri bakanlarıyla diplomatik konuları görüştü.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski İran Dışişleri Bakanı ve IPU Grubu Başkanı Manouchehr Mottaki ve Brezilya eski Dışişleri Bakanı Celso Amorim ile bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran eski Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler'e bağlı Parlamentolararası Birlik (IPU) Grubu Başkanı  Manouchehr Mottaki ve Brezilya eski Dışişleri Bakanı Celso Amorim'i evinde ağırladı. Konuya ilişkin bir video paylaşan Davutoğlu, şu açıklamada bulundu:

"İran nükleer programı ile ilgili bugüne kadar yapılan en somut anlaşma olan ve hala revize edilerek uygulama şansı bulunan 17 Mayıs 2010 tarihli Tahran nükleer anlaşmasını birlikte müzakere ettiğimiz ve Başbakan Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedinecat ve Cumhurbaşkanı Sayın Lula'nın huzurunda birlikte imzaladığımız dostlarım İran eski Dışişleri Bakanı ve IPU Grubu Başkanı Sayın Manouchehr Mottaki ve Brezilya eski Dışişleri Bakanı Sayın Celso Amorim'i yıllar sonra evimde misafir etmekten büyük bir mutluluk duydum."

IPU toplantısı için İstanbul'da bulunan Sayın Muttaki ve Antalya Forumundan dönüşte İstanbul'dan transit geçiş yapan Sayın Amorim ile hem o günleri yad ettik hem de bugünkü krizle ilgili yapılabilecek diplomatik çözüm hamlelerini istişare ettik. Ayrıca Venezuela ve Küba başta olmak üzere Latin Amerika'daki gelişmelerden Hürmüz Boğazı krizine ve Ukrayna Savaşına kadar bir çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Değerli dostlarıma çalışmalarında başarılar, dost İran ve Brezilya halklarına barış, refah ve esenlik dilerim."

Kaynak: ANKA

Advertisement
