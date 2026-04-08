Davutoğlu, İran Büyükelçisi ile Görüştü

08.04.2026 19:57
Ahmet Davutoğlu, İran Büyükelçisi Zadeh'e dosya teslim etti ve bölgesel durumu görüştü.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullah Zadeh'i ziyaret etti. Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a iletilmek üzere bir dosyayı Muhammed Hasan Habibullah Zadeh'e teslim etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullah Zadeh'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin partinin sosyal medya hesabından şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullah Zadeh ve heyetini ziyaret ederek, İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesud Pezeşkiyan'a iletilmek üzere bir dosyayı Sayın Büyükelçiye teslim etti. Gerçekleşen görüşmede; Bursa Milletvekilimiz Sayın C. Kani Torun, Siyasi Söylem ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Gözel ve Gençlik Politikaları Başkanımız Sayın Mustafa Çakmakçı da yer aldı. Ziyarette, ABD ve İsrail'in hukuksuz saldırıları ve dün gece gerçekleşen ateşkes bağlamındaki muhtemel gelişmeler başta olmak üzere bölgemizdeki duruma ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunuldu."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
