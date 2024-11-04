Davutoğlu: Kayyum atamalarıyla demokrasiye güven sarsılıyor - Son Dakika
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Davutoğlu: Kayyum atamalarıyla demokrasiye güven sarsılıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mardin ve diğer belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi. Davutoğlu, iktidar yetkililerine, halkın önüne çıkarak ne yapmak istediklerini şeffaf bir şekilde açıklama çağrısında bulundu.

04.11.2024 12:00  Güncelleme: 12:34
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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı yardımcısı ve üst düzey iktidar yetkilileri, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile iki aile arasındaki anlı şanlı bir barışma töreninde, omuz omuza verdikten bir hafta sonra; yine dokuz ay önce seçilmiş Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atıyorsunuz. Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın da önce oturup aranızda ne yapacağınız konusunda anlaşın ve halkın önüne çıkıp şeffaf bir şekilde açıklayın" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Siz ne yapmak istiyorsunuz Allah aşkına? Kafanız mı karışık, birbirinizle mi didişiyorsunuz? Hem devlete, hem demokrasiye, hem yargıya; hem de siyasete olan güveni yerle bir ediyorsunuz. Sayın Bahçeli'nin terör örgütü liderini TBMM'de konuşmaya çağırmasının hemen sonrasında daha dokuz ay önce seçilmiş Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atıyorsunuz. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve üst düzey iktidar yetkilileri, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile iki aile arasındaki anlı şanlı bir barışma töreninde, omuz omuza verdikten bir hafta sonra; yine dokuz ay önce seçilmiş Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atıyorsunuz. Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın da önce oturup aranızda ne yapacağınız konusunda anlaşın ve halkın önüne çıkıp şeffaf bir şekilde açıklayın. Gelecek Partisi olarak bizim tutumuz ise hep açık ve net oldu: Kayyumun açık ve gizli, hiç bir türünün olmadığı tam ve eksiksiz demokrasi. Terörün hiç bir türünün barınamadığı tavizsiz kamu düzeni."

Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Yerel Yönetim, Demokrasi, Politika, 3-sayfa, Güncel, Mardin, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Kayyum atamalarıyla demokrasiye güven sarsılıyor - Son Dakika

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