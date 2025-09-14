Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: İlçe Başkanları Size Hayırlı Olsun!

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, evindeki para kasası oğlu tarafından soyulunca kişisel serveti ortaya çıkan AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in istifasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Siyasi ahlak yasası ile siyasetçilerin mal beyanında bulunmasını gündeme getirdiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanı 'Bu düzenlemeyi yaparsanız, ilçe yönetecek başkan bulamazsınız Ahmet bey' demişti. Gaziosmanpaşa örneğinde de gördüğünüz gibi, bulduğunuz ilçe başkanları size hayırlı olsun" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in istifasına ilişkin şunları kaydetti:

"AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe başkanının evindeki kasasından 13.5 milyon çalınıyor. Parayı çalan ise oğlu çıkıyor ve 'babam rüşvet alıyordu' diyor. Daha sonra ilçe başkanı istifa ediyor. Ama hiçbir yöneticiden en küçük bir açıklama gelmiyor. Siyasi ahlak yasası ile siyasetçilerin mal beyanında bulunmasını gündeme getirdiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanı 'Bu düzenlemeyi yaparsanız, ilçe yönetecek başkan bulamazsınız Ahmet bey' demişti. Gaziosmanpaşa örneğinde de gördüğünüz gibi, bulduğunuz ilçe başkanları size hayırlı olsun!"