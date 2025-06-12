Davutoğlu'ndan Gazze'ye Destek Mektubu

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye insani geçiş için Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye iletilmek üzere Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy'e bir mektubu sundu. Elhamamy ile görüşmesinde Davutoğlu'nun Gazze'deki insani kriz ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması için uluslararası kamuoyu baskısının önemini vurgulandığı belirtildi.

Gazze konusunda istişarelerde bulunmak ve Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye geçmek amacıyla Mısır'a yapmayı planladığı ziyarete ilişkin Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El-Sisi'ye iletilmek üzere bir mektup hazırlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mektubu Büyükelçi'ye takdim etti. Görüşme sonrasında Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, X hesabından yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nun Büyükelçi ile iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların ruhuna uygun olarak sıcak ve verimli bir sohbet gerçekleştirdiğini ifade etti.

Açıklamada, Genel Başkan Davutoğlu'nun, Gazze'de süregiden soykırım karşısında Mısır'ın katkısı olmadan bölgede barış ve adaletin sağlanamayacağını vurguladığı belirtilirken, Gazze halkının yaşadığı acılardan en çok Mısırlı kardeşlerin etkilendiğini bildiklerini ifade ettiği kaydedildi. Davutoğlu'nun ayrıca, Mısır'ın ateşkes yönündeki diplomatik çabalarını dikkatle takip ettiklerini, talep edilen geçiş izninin ise temelde İsrail'e yönelik uluslararası kamuoyu baskısını artırarak, soykırımı durduracak bir ateşkese katkı sunma amacı taşıdığını dile getirdiği aktarıldı.

Mısır Büyükelçisi Elhamamy ise, Davutoğlu'nun Gazze halkına verdiği destek ve Mısır'ın barış çabalarına ilişkin kamuoyunda, özellikle Arap dünyasında büyük yankı uyandıran açıklamalarından duydukları memnuniyeti iletti. Elhamamy, görüşmede kendisine verilen mektubun ilgili makamlara ulaştırılacağını belirtti.