Davutoğlu'ndan Gazze'ye Destek Mektubu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Davutoğlu'ndan Gazze'ye Destek Mektubu

12.06.2025 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Davutoğlu, Mısır Büyükelçisine Gazze'deki insani kriz için Sisi'ye iletilmek üzere mektup sundu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye insani geçiş için Mısır Devlet Başkanı Sisi'ye iletilmek üzere Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy'e bir mektubu sundu. Elhamamy ile görüşmesinde Davutoğlu'nun Gazze'deki insani kriz ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması için uluslararası kamuoyu baskısının önemini vurgulandığı belirtildi.

Gazze konusunda istişarelerde bulunmak ve Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye geçmek amacıyla Mısır'a yapmayı planladığı ziyarete ilişkin Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El-Sisi'ye iletilmek üzere bir mektup hazırlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mektubu Büyükelçi'ye takdim etti. Görüşme sonrasında Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, X hesabından yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nun Büyükelçi ile iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların ruhuna uygun olarak sıcak ve verimli bir sohbet gerçekleştirdiğini ifade etti.

Açıklamada, Genel Başkan Davutoğlu'nun, Gazze'de süregiden soykırım karşısında Mısır'ın katkısı olmadan bölgede barış ve adaletin sağlanamayacağını vurguladığı belirtilirken, Gazze halkının yaşadığı acılardan en çok Mısırlı kardeşlerin etkilendiğini bildiklerini ifade ettiği kaydedildi. Davutoğlu'nun ayrıca, Mısır'ın ateşkes yönündeki diplomatik çabalarını dikkatle takip ettiklerini, talep edilen geçiş izninin ise temelde İsrail'e yönelik uluslararası kamuoyu baskısını artırarak, soykırımı durduracak bir ateşkese katkı sunma amacı taşıdığını dile getirdiği aktarıldı.

Mısır Büyükelçisi Elhamamy ise, Davutoğlu'nun Gazze halkına verdiği destek ve Mısır'ın barış çabalarına ilişkin kamuoyunda, özellikle Arap dünyasında büyük yankı uyandıran açıklamalarından duydukları memnuniyeti iletti. Elhamamy, görüşmede kendisine verilen mektubun ilgili makamlara ulaştırılacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Gazze'ye Destek Mektubu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
08:41
Gerginlik altına yaradı Tarihi zirve test edildi
Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi
08:25
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
08:15
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
08:11
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 20:45:32. #7.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Gazze'ye Destek Mektubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.