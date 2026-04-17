Davutoğlu'ndan Kerkük Valisi'ne Kutlama

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı arayarak kutladı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerkük gurbet değil, vatandır. Az önce telefonda da tebrik ettiğim, geçtiğimiz yıl Kerkük ziyaretimde bir araya geldiğim Irak Türkmen Cephesi Başkanı değerli kardeşim Muhammed Saman Ağa'nın Kerkük Valisi seçilmesinden büyük bir mutluluk duydum. Bu vesileyle; başta Sayın Muhammed Saman Ağa'yı, Irak Türkmen Cephesi'nin kıymetli mensuplarını, bütün Türkmen soydaşlarımızı ve bu uzlaşı iradesini ortaya koyan Kerküklü Kürt ve Arap kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kerkük'te kardeşlik kazandı, birlik kazandı, ortak gelecek iradesi kazandı. Kerkük şad olsun; barışın, huzurun ve adaletin şehri olarak geleceği daim olsun." ifadesini kullandı.