Davutoğlu: Futbolcuların vatanseverliği sorgulanmamalı - Son Dakika
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Davutoğlu: Futbolcuların vatanseverliği sorgulanmamalı

21.06.2026 01:07
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın ABD'ye yenilmesinin ardından futbolculara yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Davutoğlu, başarı ile başarısızlık arasında sağlıklı bir denge kurulamadığını belirterek, gençlerin şahsiyetlerinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda ABD'ye yenilmesinin ardından futbolculara yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Daha düne kadar alkışladığımız gençlerin bugün vatanseverliğini sorgulamak, hatta şahsiyetlerini hedef almak; başarı ile başarısızlık arasında sağlıklı bir denge kuramadığımızı gösteriyor" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, A Milli Futbol Takımı'nın ABD karşısında aldığı mağlubiyete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maç sonucuna üzüldüğünü belirten Davutoğlu, ABD-Avustralya karşılaşmasını da milli takımın gruptaki şansını artırması umuduyla takip ettiğini ifade etti. Davutoğlu, "Hepimizin büyük beklentilerle ABD'ye uğurladığı bizim çocukların, 10 kişi kalan rakip karşısında baskılı oynamalarına rağmen son vuruşlarda yaşadığı sıkıntıları ben de gördüm, ben de yerimde duramadım" ifadelerini kullandı.

Futbolculara yönelik eleştirilere tepki gösteren Davutoğlu, "Daha düne kadar alkışladığımız gençlerin bugün vatanseverliğini sorgulamak, hatta şahsiyetlerini hedef almak; başarı ile başarısızlık arasında sağlıklı bir denge kuramadığımızı gösteriyor" dedi.

Milli futbolcuların dua etmelerini eleştirenlere de tepki gösteren Davutoğlu, "Maça haç çıkararak başlayan Hristiyan ülkelerin takımları maçı kaybettiğinde onları inançları üzerinden eleştiren tek bir spor yorumcusuna ve siyasetçiye rastladınız mı?" diye sordu.

"ONLAR DÜN DE BİZİM ÇOCUKLARIMIZDI, BUGÜN DE"

Milli takımın beklentilerin altında kaldığını ancak futbolcuların hedef haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Evet, başarısız oldular. Evet, beklentilerin altında kaldılar. Ama onlar dün de bizim çocuklarımızdı, bugün de bizim çocuklarımız ve yarın da öyle olacaklar" ifadelerini kullandı.

Turnuva öncesinde milli takım üzerinde oluşturulan yüksek beklentilerin de sorgulanması gerektiğini belirten Davutoğlu, aşırı baskının sporcuların performansını olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Davutoğlu, paylaşımında futbolculara da seslenerek, ABD maçına formalite gözüyle bakılmaması çağrısında bulundu. Davutoğlu, "Öylesine destansı bir zafere imza atın ki bütün dünyada yankılansın, sizi acımasızca eleştirenlere de bir cevap olsun" dedi.

ABD yönetimini de eleştiren Davutoğlu, futbolculara "Dünya Kupası'na siyaset bulaştıran ABD yönetimine inat, sahaya Gazze soykırımında ve Minab saldırısında şehit edilen on binlerce çocuk için çıkın" çağrısında bulundu.




Davutoğlu, Bosna Hersek, Özbekistan, Katar, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Fas, Cezayir ve Senegal gibi "gönül coğrafyasından" gelen takımların maçlarını izlemeye devam edeceğini belirtti. Avrupa'da Gazze konusunda cesur bir tavır sergilediğini söylediği İspanya'nın, Latin Amerika'da Filistin halkının yanında duran Brezilya halkının ve Afrika'da adalet ile insan hakları mücadelesinin sembolü olarak nitelediği Güney Afrika'nın başarılarını da aynı duygularla izleyeceğini ifade etti.
Davutoğlu, paylaşımını, "Kupa'nın da değerli dostlarım Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula da Silva ya da Cyril Ramaphosa tarafından kaldırılmasını isterim" sözleriyle tamamladı.


Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Davutoğlu: Futbolcuların vatanseverliği sorgulanmamalı - Son Dakika

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