Davutoğlu'ndan Nükleer Program Görüşmesi

(ANKARA) - Eski İran Dışişleri Bakanı, İran Parlamentolararası Birlik (IPU) Grubu Başkanı ve Milletvekili Manouchehr Mottaki ile eski Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, İran'ın nükleer programı ve güncel gelişmeler ele alındı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, eski İran Dışişleri Bakanı, IPU Grubu Başkanı ve Milletvekili Mottaki ile eski Brezilya Dışişleri Bakanı Amorim ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, İran'ın nükleer programına ilişkin süreçler, uluslararası gelişmeler ve bölgesel yansımalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Tarafların, mevcut gelişmeleri farklı boyutlarıyla ele aldığı ifade edildi.

Üç ismin dışişleri bakanlıkları döneminde İran'ın nükleer programına yönelik ortak çalışmalar yürüttüğü, bu çerçevede geçmişteki diplomatik tecrübelerin ve yürütülen temasların da görüşmede gündeme geldiği değerlendirildi.