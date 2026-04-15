Davutoğlu'ndan Okul Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
Davutoğlu'ndan Okul Güvenliği Uyarısı

15.04.2026 20:18
Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları üzerine acil önlemler çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların "sarsıcı alarm işaretleri" olduğunu belirterek, acil ve yapısal önlemler çağrısında bulundu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullarda güvenliğin sağlanamamasını eleştirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş! Bunlar en sarsıcı alarm işaretleridir! Bir toplumun okulları dahi güvenli değilse tuz kokmuş, deniz tükenmiş demektir!"

Okullarımızdaki saldırılar basmakalıp ifadelerle geçiştirilemez! Çeteleşme ve şiddet kültürü önce sokaklara inmiş; sonra sokaklardan okullara sızmışsa bir pandemi halini almış demektir! Tedbirler de aynı ölçüde kararlı, köklü ve radikal olmak zorundadır! Önce acil adımlar atılmalı sonra yapısal tedbirler geliştirilmelidir!

Acil olarak yapılması gerekenler şunlardır:


  1. Bireysel silahlanmanın yaygınlaşması engellenmelidir!
  2. Başta okullar olmak üzere kamu alanlarında güvenlik tedbirleri artırılmalıdır!
  3. Bütün okullarda belli bir takvim içinde psikolojik ve psikiyatrik taramalar yapılmalı ve  gençlerin sorunlarının kaynakları tespit edilmelidir!
  4. Okullarda psikolojik rehberlik çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır!
  5. Okulların etrafına çöreklenerek gençleri tuzaklarına çeken sokak çetelerine karşı amansız bir mücadele başlatılmalıdır!
  6. Mafyatik şiddet kültürünü umutsuz  gençlere bir kariyer alanı gibi gösteren dizilere karşı kesin tedbirler alınmalıdır; şiddet kültürünün yaygınlaştırılması asla sanat alanı ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemez!
  7. Uyuşturucu çeteleri ile mücadele sözde ve medyatik düzeyde değil, baronlardan  başlayarak bu terör eylemine bulaşan herkesi kapsamalı, sert ve kararlı şekilde yürütülmelidir!
  8. Sık sık çıkarılan infaz yasaları ile gençlerin kötü örneklerle suça yönlendirilmesi engellenmelidir!
  9. Gençleri umutsuzluğa sevk eden ekonomik şartlar düzeltilmeli, acilen "Gençliğin psikolojik ve zihni gelişimi" ile ilgili bütçelendirme de içeren bir eylem planı oluşturulmalıdır!
  10. Bu bağlamda her okulda ebeveynler, öğretmenler, okul yöneticileri ve lise düzeyindeki okullarda öğrenci temsilcilerinden oluşan kurullar oluşturulmalıdır!
  11. Aile yapımızdaki çözülmelere karşı hamasetten uzak gerçekçi ve sosyo-psikolojik araştırmalara dayalı bilimsel tedbirler devreye sokulmalıdır!


Bütün devlet kurumlarını ve yetkililerini göreve davet ediyorum! Bu manzaralar karşısında kayıtsız ve duyarsız şekilde rutinine devam eden yetkililer bulundukları makamı hak etmiyorlar demektir!
Hayatını kaybeden değerli meslektaşım öğretmenlerimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Okul Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor Anadolu’nun en stratejik noktalarından 17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor! Anadolu'nun en stratejik noktalarından
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Gökten servet yağdı: Pencereden aşağı milyonları savurdu Gökten servet yağdı: Pencereden aşağı milyonları savurdu
Cengiz Ünder’in nişan töreninde renkli anlar Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü Cengiz Ünder'in nişan töreninde renkli anlar! Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü

19:53
Şanlıurfa’da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
Şanlıurfa'da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Okul Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
