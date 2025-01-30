Davutoğlu'ndan Suat Toktaş'a Destek

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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Suat Bey için verilen bu haksız kararın bir an evvel kaldırılarak, dava sürecinin adil yargılanma hakkına ve kamu vicdanına zarar vermeden sürdürülmesi en samimi arzumuzdur" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Suat Toktaş'ın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok basın-yayın kurumunda gerçekleştirdiği programlarda bizleri de birçok kez misafir eden objektif, kararlı ve ilkeli gazeteciliğin belki de son temsilcilerinden Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Suat Toktaş'ın, tabir yerinde ise 'önce cezalandır, sonra soruştur' yaklaşımı ile tutuklanması hem basın özgürlüğüne, hem de en çok ihtiyaç duyduğumuz adil yargı anlayışına darbe vurmuştur.

Suat Bey için verilen bu haksız kararın bir an evvel kaldırılarak, dava sürecinin adil yargılanma hakkına ve kamu vicdanına zarar vermeden sürdürülmesi en samimi arzumuzdur. Başta Sayın Suat Toktaş olmak üzere, Halk TV yönetimi ve değerli çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."