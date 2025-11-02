Davutoğlu\'ndan Yolsuzlukla Mücadele Teklifi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da katıldığı Hür Düşünce Hareketi'nin 2. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yaparak değerlendirmelerde bulundu.

"'ÖZEL YETKİLİ İHTİSAS MAHKEMELERİ' KURULMALI"

Türkiye'nin geleceğine dair reform değil, "Devrim" niteliğinde 5 temel dönüşüm gerektiğiyönünde bir çağrıda bulunan Davutoğlu, yolsuzlukla mücadele kapsamında 'özel yetkili ihtisas mahkemeleri' kurulması teklifini de gündeme getirdi.

Davutoğlu, bahsettiği 5 devrimi ve gerekçelerini ise şu şekilde sıraladı: