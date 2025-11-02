Davutoğlu'ndan Yolsuzlukla Mücadele Teklifi - Son Dakika
Davutoğlu'ndan Yolsuzlukla Mücadele Teklifi

02.11.2025 19:18
Davutoğlu, özel yetkili mahkemeler önererek yolsuzlukla mücadelede devrim yapılması gerektiğini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da katıldığı Hür Düşünce Hareketi'nin 2. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! 5 maddede sıraladı

"'ÖZEL YETKİLİ İHTİSAS MAHKEMELERİ' KURULMALI"

Türkiye'nin geleceğine dair reform değil, "Devrim" niteliğinde 5 temel dönüşüm gerektiğiyönünde bir çağrıda bulunan Davutoğlu, yolsuzlukla mücadele kapsamında 'özel yetkili ihtisas mahkemeleri' kurulması teklifini de gündeme getirdi.

TEK TEK SIRALADI

Davutoğlu, bahsettiği 5 devrimi ve gerekçelerini ise şu şekilde sıraladı:

  • Zihniyet devrimi: "Zihniyet değişmeden siyaset değişmez. Türkiye'de en önemli problem kimlik ve tarih bilincidir. Herkesin bu ülkenin eşit vatandaşı olduğunu hissetmesi gerekir."
  • Ahlak devrimi: "Siyasetin kirlenmemesi için ahlaki ilkelerden taviz verilmemeli."
  • Adalet devrimi: "Madem yolsuzluk bu kadar yaygınlaştı, iktidar–muhalefet ayrımı gözetmeden adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri etrafında işleyecek yolsuzluklarla mücadele ihtisas mahkemeleri kuralım."
  • Sosyal ve ekonomik devrim: "Ekonomi yalnızca finans değildir. Üretim ve gelir adaleti devrimini başlatmalıyız. Tarım ve sanayide üretim çökerken gelir adaletsizliği vahşi bir servet transferine yol açmıştır."
  • Kurumsal ve devlet reformu devrimi: "Devlet kurumlarında büyük bir çöküş yaşanıyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nı çökerttiler. Liyakat esasına dayalı yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmeli."
Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

