Davutoğlu, Romanya'da Panelde Konuştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Economist Impact tarafından Romanya'da düzenlenen 'Güneydoğu Avrupa'nın Bir Sonraki Büyük Atılımı' başlıklı panelime katıldı. Gelecek Partisi'nin soyal medya hesabından, konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Economist Impact tarafından Romanya'da düzenlenen 'Güneydoğu Avrupa'nın Bir Sonraki Büyük Atılımı' başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu. 'Değişen Bir Bölgede Jeopolitik Sarsıntılar ve Enerji Güvenliği' başlıklı konuşmasında, Orta Doğu'daki son gelişmelerin, Akdeniz'den Doğu Avrupa'ya uzanan geniş coğrafyada jeopolitik dengeleri daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı. İran'daki savaşın doğurabileceği sonuçlara dikkati çeken Genel Başkanımız, bu sürecin Ukrayna ile ilgili müzakereleri nasıl etkileyebileceğine dair de değerlendirmelerde bulunarak, yaşanan gelişmelerin yeni bir bölgesel mimarinin temellerini atıp atmayacağı ya da kalkınma ve güvenlik beklentilerini zayıflatarak mevcut sorunları derinleştirip derinleştirmeyeceği sorularını gündeme taşıdı."