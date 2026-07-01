Davutoğlu, Staj ve Çıraklık Mağdurları ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu, Staj ve Çıraklık Mağdurları ile Buluştu

01.07.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi, TBMM'de staj ve çıraklık mağdurlarıyla emeklilik konularını görüştü.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Grup Başkanvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci ile birlikte TBMM'de Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu ve Türkiye Emekliler Derneği temsilcileriyle bir araya geldi.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede staj ve çıraklık mağduriyeti, adil bir emeklilik sistemi ve staj ile çıraklık sigortalarının emekliliğe sayılması konularının ele alındığı bildirildi.

Partinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Grup Başkanvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Selim Temurci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu ile Türkiye Emekliler Derneği temsilcileriyle bir araya geldi."

Görüşmede; staj ve çıraklık mağduriyeti, adil bir emeklilik sistemi ve staj ile çıraklık sigortalarının emekliliğe sayılması konuları ele alındı."

Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu, Staj ve Çıraklık Mağdurları ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

22:40
Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası’nı ’’Macarena’’ ile salladı
Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası'nı ''Macarena'' ile salladı
22:02
Türk futbolunun tarihi kulübü, ’’Artık yorulduk’’ diyerek ligden çekildi
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:13
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 23:02:27. #7.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu, Staj ve Çıraklık Mağdurları ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.