Davutoğlu: Türkiye'nin yeni bir yol ve alternatife ihtiyacı var - Son Dakika
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Davutoğlu: Türkiye'nin yeni bir yol ve alternatife ihtiyacı var

Davutoğlu: Türkiye\'nin yeni bir yol ve alternatife ihtiyacı var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin yeni bir yol, alternatif ve tüm krizlerden çıkış stratejisine ihtiyacı olduğunu söyledi. Davutoğlu, partisinin Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Hem iktidarın hem de muhalefetin elinde olan belediyelerin iyi bir örneklik sergilemediğini savunan Davutoğlu, belediyecilikte yeni bir anlayışı hakim kılacaklarını vurguladı.

24.02.2024 13:53  Güncelleme: 13:54
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin yeni bir yol, alternatif ve tüm krizlerden çıkış stratejisine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Davutoğlu, partisinin Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Hem iktidarın hem de muhalefetin elinde olan belediyelerin iyi bir örneklik sergilemediğini savunan Davutoğlu, belediyecilikte yeni bir anlayışı hakim kılacaklarını vurguladı.

Partisinin belediye başkan adaylarına başarı dileyen Davutoğlu, "Türkiye'nin yeni bir yola, alternatife ve bütün krizlerden çıkış stratejisine ihtiyacı var. İşte bu zor şartlarda, bu imkansızlıklar içerisinde 'bayrağı kaldıracak yiğitler arıyoruz' dediğimizde arkadaşlarımız öne çıktılar ve ait oldukları şehirler, ilçeler, beldelere hizmet etmek üzere harekete geçtiler." diye konuştu.

Yerel yönetimler ile merkezi yönetimler arasındaki yetki dağılımı sorunlarını çözeceklerini belirten Davutoğlu, çok kapsamlı yerel yönetimler reformuna ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin nüfusunun belli başlı şehirlerde yoğunlaştığını dile getiren Davutoğlu, ülkenin sosyoekonomik bir devrimle nüfusu Anadolu'ya yayma zorunluluğunun olduğunu söyleyerek, Anadolu'daki ekonomi yoğunluklu büyük şehirlerin yeniden yapılandırılmasının şart olduğunu açıkladı.

Davutoğlu'nun konuşmasının ardından Gelecek Partisinin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA

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