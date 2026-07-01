Davutoğlu ve Mutlu Görüştü

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ile bir araya geldi.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ve beraberindeki heyet ile Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.