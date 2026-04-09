Davutoğlu\'ndan Özgür Özel\'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider, güncel siyasi gelişmelere ilişkin mesajlar verirken, Davutoğlu’nun paylaştığı bir anı toplantıya damga vurdu.

"BAYRAM NAMAZINDAN ÇIKIYORUM, ÖZGÜR ÖZEL ARAMIŞ HEMEN"

Davutoğlu, Özgür Özel ile aralarındaki samimi iletişimi anlatırken, "Ziyaretiniz için ve her bayramda aradığınız için teşekkür ediyorum. Bayram namazından çıkıp telefona bakıyorum, Sayın Özgür Özel aramış hemen." ifadelerini kullandı. Siyasetin yoğun gündemi içinde liderlerin bayram sabahı kurduğu bu hızlı iletişim, toplantıyı takip edenler tarafından "siyasette nezaket ve diyalog" adımı olarak yorumlandı.