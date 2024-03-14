Dayanışma Örneği: Hataylı Depremzedelere Test ve Deneme Kitabı Desteği

Örnek dayanışma...Hataylı depremzede öğrencilere test ve deneme kitabı desteği
ÇOMÜ'lü öğrenciler Hatay'da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencilere test ve deneme kitapçığı dağıtacak
Üniversite öğrencilerinden Çanakkale'den Hatay'a anlamlı proje
ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencileri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi çerçevesinde 'El Ele Geleceğe' projesiyle Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir lise ve eğitim kurumundaki üniversite sınavlarına hazırlanan 410 öğrenciye test kitapçığı ve deneme sınavı kitapçığı dağıtacak.
ÇOMÜ Halkla İlişkiler Tanıtım Programı 2'nci sınıf öğrencileri Berna Bilal, Ece Aşıcı, Rümeysa Mağunacı ve Semanur Mutlu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 4 üniversite öğrencisi 'El Ele Geleceğe' projesiyle 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli Hatay'ın da etkilendiği deprem de Samandağ ilçesindeki bir lise ve eğitim kurumunda üniversiteye hazırlanan 410 öğrenciye sponsorların da desteğiyle test kitapçığı ve deneme sınavı kitapçığı dağıtmaya karar verdi. Öğrenciler Berna Bilal, Ece Aşıcı, Rümeysa Mağunacı ve Semanur Mutlu 300'ü lise, 110'ü dershane öğrencilerine olmak üzere 7 koli test kitapçığı ve deneme sınavı kitapçığı hazırladı. Hatay'a gidecek olan 4 üniversite öğrencisi Cuma günü 300 lise öğrencisine, Cumartesi günü ise 110 dershane öğrencisine test kitapçığı ve deneme sınavı kitapçıklarını dağıtacak.
ÇOMÜ Halkla İlişkiler Tanıtım Programı 2'nci öğrenci Berna Bilal, "Bizler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler Tanıtım Programı 2'nci sınıf öğrencileriyiz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında bizlerden birer sosyal sorumluluk projesi tasarlamamız ve ekipler halinde bunları yapmamız istendi. Bizde 4 kişilik bir ekip oluşturduk. Projemizi Hatay'daki şuanda üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üzerine kurmaya karar verdik. Çünkü biliyorsunuz ki 6 Şubat depreminde pek çok öğrencinin gelecek hayalleri tamamen kaygıya dönüştü. ve sadece bir sınav var. Nasıl hazırlanacağız, ne şartlarda hazırlanacağız gibi bu konuda çok fazla tereddütlerde sınavlara hazırlık yapıyorlar. Bizde bunun farkındalığına sahip iken bir şeyler yapmaya karar verdik. Çanakkale'de sponsorlarımızın destekleriyle kitap toplamaya karar verdik. Deneme sınavı kitapçıkları ve hedef kitlemizdeki 410 öğrenciye test kitabı yardımında bulunmaya karar verdik. Hatay'ın Samandağ ilçesine gideceğiz. Burada bir lisede ve eğitim kurumunda 410 öğrenciye topladığımız test ve soru kitapçıklarını 4 kişi ekip olarak dağıtacağız. Gitmiş iken sadece kitap desteğinde bulunmak olsun istemediğimiz için ekstra moral ve motivasyonlarını sağlamak adına onlarla birebir sohbet etmek istiyoruz. Üniversite öğrenciler ve ben bir depremzede olarak onlara nasıl devam ettiğimiz, ileri de bir hayatın hala olduğunu bir şekilde bu yolla söylemek istiyorum. Ekip arkadaşlarım da bu yolda en çok bu motivasyonla ile ilerlediler" dedi.
Son Dakika › Güncel › Dayanışma Örneği: Hataylı Depremzedelere Test ve Deneme Kitabı Desteği - Son Dakika
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