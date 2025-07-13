Dayf, Siyonist Düşmana Büyük Darbe Vurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail tarafından öldürülen Kassam Tugayları'nın eski komutanı Muhammed ed-Dayf'ın, "siyonist düşmana tarihindeki en ağır darbeyi vurduğunu" açıkladı.

Ebu Ubeyde, Dayf'ın öldürülmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ümmetin büyük şehidi Komutan Muhammed ed-Dayf'ın şehadetinin üzerinden bir yıl geçti." dedi.

Dayf'ın "kardeşleriyle" birlikte " Aksa Tufanı'na" öncülük ettiğine dikkati çeken Ebu Ubeyde, "Dayf, siyonist düşmana (İsrail) tarihinin en ağır darbesini indirdi. Bu, siyonist caydırıcılık kapasitesinin kalıcı olarak çökmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ebu Ubeyde ayrıca, 7 Ekim'de başlatılan ve Hamas tarafından "Mescid-i Aksa Tufanı" olarak adlandırılan saldırıya atıfla, bu sürecin "ümmetin enerjisini birleştirdiğini, pusulayı yeniden Filistin'e çevirdiğini ve Filistin davasını ön plana taşıdığını" vurguladı.

"Onlarca yıllık cihat, zulüm, fedakarlık, liderlik ve yaratıcılık şehadetle taçlandı." diyen Ebu Ubeyde, "Büyük komutanımız, ümmetimizin şehitleri ve önderleri safına katıldı. Onun ve silah arkadaşlarının kanı, Mescid-i Aksa ve Filistin uğruna canını feda eden halkımızın kanıyla birleşti." değerlendirmesini yaptı.

Ebu Ubeyde, Muhammed ed-Dayf'ın, onu tanımayan yeni nesiller için bile "zaferlerle dolu direnişin sembolü" olduğunu vurgulayarak, onun diğer büyük liderler gibi dünyanın tüm özgür halkları için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini kaydetti.

İsrail ordusu, 13 Temmuz 2024'te Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ı öldürdüğünü duyurmuştu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 30 Ocak'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında komutanları Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.