Dayı 2 Filminin Çekimleri Başladı

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Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin çekimleri başladı.

Senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı devam filminin çekimleri, İstanbul ve Kocaeli'de 5 haftada tamamlanacak.

Filmde Ufuk Bayraktar'a, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Umut Oğuz, Bora Karakul, Gizem Erdem, Ebru Karanfilci, İskender Bağcılar, Süleyman Kadim Kabaali, Kadir Toprak Karaman ve Pınar Şenol eşlik ediyor.

Yapımını Diopter Film, Ubay Yapım ve Net Sanat'ın üstlendiği yapımın görüntü yönetmenliğini Engin Özkaya, sanat yönetmenliğini Özkan Çimenli, kurgusunu Erhan Özen, müziklerini ise Zeynep Alasya, Caner Özkan ve Ertan Özkan yapıyor.

Setin ilk gününde başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar'ın doğum günü ile çekimlerin başlangıcı kutlandı. Oyuncular ve set ekibi pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.