Dazu Kaya Oymaları Sergisi New York'ta

NEW YORK, 1 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde düzenlenen Çin'in Dazu Kaya Oymaları sergisinde yer alan bir kaya oyması örneği, 31 Temmuz 2026.

ABD Memor Müzesi ile Çin Dazu Kaya Oymaları Akademisi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Doğu'nun Uyumu - Dünya Mirası: Dazu Kaya Oymaları" başlıklı sergi, cuma günü New York'ta başladı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Dazu Kaya Oymaları, derin bir tarihsel öneme sahip. Çin mağara sanatının önemli bir temsilcisi olan oymalar, Çin kültürünün güçlü canlılığını yansıtıyor. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)