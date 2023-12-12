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DBP İslahiye Başkanı PKK/KCK operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika
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DBP İslahiye Başkanı PKK/KCK operasyonunda gözaltına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) ilçe başkanı olan Zeki Manaz, Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda terör örgütü üyeliği ve bölge yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Manaz, jandarmaya teslim edildi ve adliyeye sevk edildi.

12.12.2023 - 12:46,  Güncelleme: 12:47
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) ilçe başkanlığını yapan Zeki Manaz, Adıyaman'da PKKKCK operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKKKCK'ya üye olduğu ve bölge yapılanmasında yer aldığı tespit edilen DBP İslahiye Başkanı Zeki Manaz'ı gözaltına aldı. Manaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DBP İslahiye Başkanı PKK/KCK operasyonunda gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: DBP İslahiye Başkanı PKK/KCK operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika
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