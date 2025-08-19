DC'de Suç Oranları Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
DC'de Suç Oranları Soruşturması Başlatıldı

19.08.2025 22:35
ABD Adalet Bakanlığı, Washington DC'deki suç oranlarının manipülasyonu iddialarını araştırıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, başkent Washington DC'deki suç oranlarının, kasıtlı şekilde olduğundan farklı gösterilip gösterilmediğine yönelik bir soruşturma başlattı.

Amerikan medyasına konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, söz konusu soruşturmanın Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Belediyesi ile polis yetkililerine yönelik olduğunu belirtti.

Soruşturmanın, Washington'daki suç oranlarının olduğundan daha düşük gösterilerek kentin daha güvenli olduğu algısının yaratıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı kaydedildi.

Buna göre bazı yetkililerin, şehirdeki suç oranlarını kayda değer şekilde manipüle edip etmediğine yönelik belgeler incelenecek.

Öte yandan konuyla ilgili ABD merkezli Truth Social hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "DC, sahte bir güvenlik algısı yaratmak için sahte suç rakamları verdi. Bu çok kötü ve tehlikeli bir şey. Bu nedenle ciddi bir soruşturma altındalar." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, önceki hafta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk ettirmişti.

Buna karşılık kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentteki suç oranlarının yüksek olmadığını ve Trump'ın adımının kentteki asayiş durumuyla orantısız olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray da konuyla ilgili son açıklamasında, kentteki suç oranlarının Trump'ın kararının ardından kayda değer şekilde azaldığını gösteren veriler yayımlamıştı.

Kaynak: AA

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
