DEAŞ'a Fon Toplayan 23 Şüpheliye Operasyon: 10 Tutuklama - Son Dakika
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DEAŞ'a Fon Toplayan 23 Şüpheliye Operasyon: 10 Tutuklama

DEAŞ\'a Fon Toplayan 23 Şüpheliye Operasyon: 10 Tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde DEAŞ'a fon toplayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, bunlardan 10'u tutuklandı. Yasa dışı para transferi yapan şüphelilerden 4'ü adli kontrol ile serbest bırakıldı.

24.12.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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İZMİR merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a fon toplayan ve 'Hawala' adı verilen sistemle toplam 100 milyon liralık illegal para transferi yaptıkları tespit edilen 23 şüpheliye yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 10'u, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüte fon toplayan ve 'Hawala' adı verilen sistemle toplam 100 milyon liralık illegal para transferi yaptıkları tespit edilen 23 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli Mersin, Adana, Manisa'da 20 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 110 dolar, 7 bin 205 euro, 434 bin 650 lira, 40 gram ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin ardından 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı değerlendiren 4 kişi ile firari 3 şüphelinin yakalaması çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

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