DEAŞ'a Yönelik 24 İl Operasyonu

25.03.2026 14:32
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'la bağlantılı 88 şüphelinin 24 ilde yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracıyla finansal destek sağladıkları ve sanal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları belirtildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Terör, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
